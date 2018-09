Start bench list: Week 3

Player analysis and projections can be found in our Start Bench Tool customized to your myHuddle league scoring and rosters.

Key: Late Week Upgrade / Downgrade

QUARTERBACKS Player Opp BEST BETS Patrick Mahomes SF Ryan Fitzpatrick PIT Deshaun Watson NYG Ben Roethlisberger @TB GREAT STARTS Matthew Stafford NE Kirk Cousins BUF Matt Ryan NO Drew Brees @ATL SOLID STARTERS Cam Newton CIN Tom Brady @DET Aaron Rodgers @WAS Andrew Luck @PHI Blake Bortles TEN Jimmy Garoppolo @KC Alex Smith GB FRINGE FANTASY PLAYS Derek Carr @MIA Philip Rivers @LAR Andy Dalton @CAR Jared Goff LAC Case Keenum @BAL Joe Flacco DEN Russell Wilson DAL Tyrod Taylor NYJ SIT 'EM IF YOU GOT 'EM Dak Prescott @SEA Eli Manning @HOU Ryan Tannehill OAK Blaine Gabbert @JAC Josh Allen @MIN Sam Bradford CHI Marcus Mariota @JAC Mitchell Trubisky @ARI Sam Darnold @CLE Carson Wentz IND TIGHT ENDS Player Opp BEST BETS Travis Kelce SF Rob Gronkowski @DET GREAT STARTS Zach Ertz IND George Kittle @KC SOLID STARTERS Jimmy Graham @WAS Jordan Reed GB O.J. Howard PIT Evan Engram @HOU Kyle Rudolph BUF Trey Burton @ARI Jesse James @TB Jared Cook @MIA Tyler Eifert @CAR FRINGE FANTASY PLAYS Jack Doyle @PHI Austin Seferian-Jenkins TEN Austin Hooper NO Charles Clay @MIN David Njoku NYJ Eric Ebron @PHI Will Dissly DAL SIT 'EM IF YOU GOT 'EM Benjamin Watson @ATL Mark Andrews DEN Maxx Williams DEN Ricky Seals-Jones CHI Jonnu Smith @JAC Jake Butt @BAL Virgil Green @LAR Dallas Goedert IND RUNNING BACKS Player Opp BEST BETS Alvin Kamara @ATL Christian McCaffrey CIN GREAT STARTS Saquon Barkley @HOU Matt Breida @KC Jordan Howard @ARI SOLID STARTERS Corey Clement IND Melvin Gordon @LAR Dalvin Cook BUF Ezekiel Elliott @SEA Kenyan Drake OAK Chris Thompson GB Chris Carson DAL Todd Gurley II LAC James Conner @TB Kareem Hunt SF Tevin Coleman NO Carlos Hyde NYJ Marshawn Lynch @MIA Lamar Miller NYG Bilal Powell @CLE James White @DET Theo Riddick NE Latavius Murray BUF FRINGE FANTASY PLAYS Giovani Bernard @CAR Austin Ekeler @LAR Dion Lewis @JAC Javorius Allen DEN David Johnson CHI Alex Collins DEN Jamaal Williams @WAS Rex Burkhead @DET Adrian Peterson GB Corey Grant TEN T.J. Yeldon TEN Phillip Lindsay @BAL Nyheim Hines @PHI Kerryon Johnson NE LeSean McCoy @MIN Alfred Morris @KC Sony Michel @DET Tarik Cohen @ARI Isaiah Crowell @CLE SIT 'EM IF YOU GOT 'EM Jalen Richard @MIA Peyton Barber PIT Marlon Mack @PHI Doug Martin @MIA Rashaad Penny DAL Ito Smith NO Chris Ivory @MIN Derrick Henry @JAC Frank Gore OAK C.J. Anderson CIN Royce Freeman @BAL LeGarrette Blount NE Wendell Smallwood IND Nick Chubb NYJ Leonard Fournette TEN Jordan Wilkins @PHI Jay Ajayi IND Darren Sproles IND TEAM DEFENSES Player Opp BEST BETS Minnesota Vikings BUF Jacksonville Jaguars TEN Chicago Bears @ARI GREAT STARTS Los Angeles Rams LAC Houston Texans NYG SOLID STARTERS Denver Broncos @BAL Dallas Cowboys @SEA Tampa Bay Buccaneers PIT Philadelphia Eagles IND Carolina Panthers CIN Baltimore Ravens DEN Cleveland Browns NYJ FRINGE FANTASY PLAYS Kansas City Chiefs SF Cincinnati Bengals @CAR Indianapolis Colts @PHI New England Patriots @DET New York Jets @CLE Tennessee Titans @JAC Arizona Cardinals CHI Seattle Seahawks DAL Miami Dolphins OAK SIT 'EM IF YOU GOT 'EM Detroit Lions NE New Orleans Saints @ATL New York Giants @HOU Green Bay Packers @WAS Buffalo Bills @MIN San Francisco 49ers @KC Pittsburgh Steelers @TB Oakland Raiders @MIA Washington Redskins GB Los Angeles Chargers @LAR Atlanta Falcons NO WIDE RECEIVERS Player Opp BEST BETS Tyreek Hill SF Michael Thomas @ATL Mike Evans PIT Antonio Brown @TB GREAT STARTS JuJu Smith-Schuster @TB T.Y. Hilton @PHI Kenny Golladay NE DeAndre Hopkins NYG Julio Jones NO Adam Thielen BUF Will Fuller V NYG Golden Tate NE Brandin Cooks LAC DeSean Jackson PIT Stefon Diggs BUF SOLID STARTERS Davante Adams @WAS Demaryius Thomas @BAL Dede Westbrook TEN Odell Beckham Jr @HOU Pierre Garcon @KC Kenny Stills OAK Robby Anderson @CLE Antonio Callaway NYJ Nelson Agholor IND Chris Hogan @DET Quincy Enunwa @CLE Keelan Cole TEN Sammy Watkins SF Randall Cobb @WAS Allen Robinson II @ARI Jarvis Landry NYJ John Brown DEN Marvin Jones Jr. NE Chris Godwin PIT A.J. Green @CAR Tyler Lockett DAL Emmanuel Sanders @BAL Cooper Kupp LAC Calvin Ridley NO Amari Cooper @MIA FRINGE FANTASY PLAYS Phillip Dorsett @DET DJ Moore CIN James Washington @TB Rashard Higgins NYJ Terrelle Pryor Sr. @CLE Cole Beasley @SEA Jamison Crowder GB Robert Woods LAC Dante Pettis @KC Christian Kirk CHI Tyler Boyd @CAR Brandon Marshall DAL Michael Crabtree DEN Willie Snead IV DEN Josh Doctson GB Paul Richardson GB Mike Williams @LAR Keenan Allen @LAR Geronimo Allison @WAS Ted Ginn Jr. @ATL Larry Fitzgerald CHI Sterling Shepard @HOU Devin Funchess CIN Martavis Bryant @MIA Donte Moncrief TEN Deonte Thompson @SEA Courtland Sutton @BAL SIT 'EM IF YOU GOT 'EM Tavon Austin @SEA Corey Davis @JAC Chester Rogers @PHI Mohamed Sanu NO Tre'quan Smith @ATL Kelvin Benjamin @MIN Taywan Taylor @JAC Robert Foster @MIN Michael Gallup @SEA Allen Hurns @SEA Marquise Goodwin @KC Ryan Grant @PHI Kamar Aiken IND Tyrell Williams @LAR Chris Conley SF Zay Jones @MIN Rishard Matthews @JAC Jordy Nelson @MIA Jarius Wright CIN Danny Amendola OAK Bruce Ellington NYG DeVante Parker OAK Taylor Gabriel @ARI Torrey Smith CIN